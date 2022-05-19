Николай Голдобин: Предложение от «Металлурга» есть, насчет НХЛ сказать не могу

Нападающий «Металлурга» Николай Голдобин, вошедший в символическую сборную турнира, подвел итоги сезона и высказался о своем будущем.

«Я получил первую индивидуальную награду во взрослой карьере. Только по детям становится лучшим бомбардиром. Мне приятно. Насчет моего будущего сейчас все решается, я жду. Предложение из «Магнитки» у меня есть. Про НХЛ ничего сказать не могу. Сейчас просто пытаюсь отдохнуть от хоккея, я эмоциональный человек», - приводит слова Голдобина Sport24.