Передача Кучерова помогла «Тампе-Бэй» одолеть «Флориду», Василевский отразил 36 бросков

За РПЛ становится страшно. Уход «Лиги Ставок» — тревожный сигнал

В чемпионате России осталось провести всего один тур, а ясности по контурам следующего сезона в РПЛ нет никакой. Что не добавляет лиги солидности, а всем, кто с ней сотрудничает, уверенности в том, что российский футбол сегодня - правильное место для инвестиций.