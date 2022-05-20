Передача Кучерова помогла «Тампе-Бэй» одолеть «Флориду», Василевский отразил 36 бросков

Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» на своей площадке оказалась сильнее «Флориды». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Лайтнинг».
В составе победителей отличились Росс Колтон и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров отдал результативную передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37.
Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Ээту Луостаринена. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.
Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая. Стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»