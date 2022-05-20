Два очка Бучневича помогли «Сент-Луиу» сравнять счет в серии с «Колорадо»

Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Сент-Луис» на выезде оказался сильнее «Колорадо». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Блюз».

В составе победителей дубль оформил Дэвид Перрон. Также по одной шайбе забросили Джордан Кайру и Брэндон Саад. Российсакий нападающий Павел Бучневич сделал две результативные передачи, Владимир Тарасенко отметился одним ассистом.

Хозяева ответили одним забитым голом в исполнении Габриэля Ландескуга.

Таким образом, счет в серии стал - 1-1. Следующий матч между командами состоится 22 мая. Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.