Татьяна Тарасова: Очень люблю Третьяка и очень за него рада

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала итоги выборов ФХР, которые выиграл Владислав Третьяк.

«Конечно, у меня с Владиславом Александровичем хорошие отношения, почему они должны быть плохими? Я его очень уважаю, он очень интересный человек. Очень его люблю и очень за него рада», - приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Напомним, накануне стало известно о переизбрании Третьяка на новый срок на посту главы российского хоккея на безальтернативной основе в отсутствие других кандидатов.

Кроме того, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг заявил, что, скорее всего, главный тренер сборной России Алексей Жамнов сохранит за собой тренерское кресло.