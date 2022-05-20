Воробьев - о переходе Шипачева и Войнова в «Ак Барс»: На клуб растет давление

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев отреагировал на переход защитника Вячеслава Войнова и Вадима Шипачева в «Ак Барс».

Ранее стало известно, что хоккеисты были обменены в казанский клуб за денежную компенсацию. Согласно информации пресс-службы команды из Татарстана, Войнов и Шипачев заключили трудовые соглашения до конца сезонов-2022/23 и 2023/24 соответственно.

«Шипачев и Войнов - отличное пополнение. Это мастеровитые игроки с опытом. Но что из этого получится? Это уже проблема «Ак Барса», ведь растет давление на клуб», - приводит слова Воробьева «СЭ».

Добавим, что в прошедшем сезоне 35-летний Шипачев принял участие в 59 матчах «Динамо», отличившись 27 заброшенными шайбами и 50 результативными передачами.

Что касается Войнова, то на счету 32-летнего россиянина 41 (10+31) набранное очко в 51 встрече за бело-голубых.