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Бобровский - о 0-2 в серии с «Тампой-Бэй»: Это хороший вызов

«Флорида» уступила во втором матче кряду.
20 мая 2022 12:59

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал поражение от «Тампы-Бэй» (1:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ.

«Это хороший вызов для нас. Весь год мы боролись с проблемами. Мы находили способы совершать камбэки во время матчей и некоторых невзгод. Это еще одно испытание», - приводит слова Бобровского пресс-служба клуба.

В составе победителей отличились Росс Колтон и Кори Перри. Российский нападающий Никита Кучеров отдал результативную передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 36 бросков из 37. Гости ответили заброшенной шайбой в исполнении Ээту Луостаринена. Голкипер Сергей Бобровский совершил 27 сейвов.

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая. Стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.

источник: ХК «Флорида Пантерз»
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