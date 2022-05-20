Американский журналист считает, что Кучеров своей игрой может заслужить «Конн Смайт Трофи»

Американский журналист Ник Альберга остался в восторге от игры российского нападающего «Тампы-Бэй» Никиты Кучерова во втором матче четвертьфинальной серии против «Флориды» (2:1).

Напомним, что Кучеров отдал пас на решающий гол за несколько секунд до окончания третьего периода.

«Похоже, Кучеров нацелился на «Конн Смайт Трофи», - приводит слова американского корреспондента «РИА Новости».

Счет в серии против «Флориды» стал 2-0 в пользу «Тампы». Следующий матч между командами состоится 22 мая. Стартовая сирена прозвучит в 20:30 по московскому времени.

На счету Кучерова уже 11 (3+8) очков в девяти матчах плей-офф НХЛ.