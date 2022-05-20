Генменеджер «Миннесоты» выразил восхищение игрой Капризова в сезоне-2021/22

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высоко оценил выступления нападающего клуба Кирилла Капризова в нынешнем сезоне НХЛ.

Отметим, что 25-летний россиянин отыграл за «дикарей» 87 матчей, забросил 54 шайбы и отдал 62 результативных паса. Тем самым, хоккеист стал первым игроком в истории своей команды, покорившим отметку в 100 набранных очков за сезон.

– Кирилл является суперзвездой. Мне трудно ответить на вопрос, каковы пределы его развития, однако я уверен, что они очень высоки. К тому же он скромный парень – эта черта мне больше всего в нем импонирует. Он стал большим лидером команды. Безусловно, наличие такого игрока, как Капризов, роскошно. Он особенный, – цитирует Герина The Athletic.

Добавим, что «Миннесота» завершила свои выступления в плей-офф НХЛ на стадии первого раунда, уступив «Сент-Луис Блюз» (2-4).