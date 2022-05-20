Сборная Финляндии разгромила Великобританию на ЧМ-2022, Германия добилась крупной победы над Италией

Сегодня, 20 мая, состоялись два матча в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2022.
Отметим, что сборная Финляндия одержала разгромную победу над Великобританией со счетом 6:0. В составе подопечных Юкки Ялонена шайбы забросили Никлас Фриман (7-я минута), Юусо Хиетанен (12), Валттери Фильппула (27), Йоэль Армиа (29), Саку Мяэналанен (50) и Тони Раяла (56).
В параллельной встрече Германия крупно обыграла Италию – 9:4. В составе победителей голы забили Александр Карачун (6, 43), Кай Висман (7), Ясин Эхлиз (14, 42), Даниэль Фишбух (18, 35), Лукас Райхель (26) и Самуэль Сорамис (58). Соперник ответили результативными бросками Томмазо Траверсы (26), Луки Фриго (48), Даниэля Мантенуто (50) и Алекса Петана (60).
источник: «Советский спорт»