Хоккеисты «Виннипега», «Каролины» и «Миннесоты» претендуют на «Леди Бинг Трофи»

НХЛ опубликовала список претендентов на «Леди Бинг Трофи» в текущем сезоне.
Данный приз вручают по решению Ассоциации журналистов за честную борьбу и джентльменское поведение в купе с игровым мастерством.
В шорт-лист номинантов попали нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, защитник «Каролины» Джейкоб Славин и игрок обороны «Миннесоты» Джаред Сперджен.
Отметим, что Славин выигрывал «Леди Бинг Трофи» в прошлом году. Рекордсмен в данной премии - канадский нападающий Фрэнк Буше, получавший приз семь раз. Среди россиян самым титулованным является Павел Дацюк, выигравший четыре премии.
источник: NHL (НХЛ)