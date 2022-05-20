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Хоккеисты «Виннипега», «Каролины» и «Миннесоты» претендуют на «Леди Бинг Трофи»

НХЛ назвала троих номинантов.
20 мая 2022 20:48
автор: Максим Скороходов

НХЛ опубликовала список претендентов на «Леди Бинг Трофи» в текущем сезоне.

Данный приз вручают по решению Ассоциации журналистов за честную борьбу и джентльменское поведение в купе с игровым мастерством.

В шорт-лист номинантов попали нападающий «Виннипега» Кайл Коннор, защитник «Каролины» Джейкоб Славин и игрок обороны «Миннесоты» Джаред Сперджен.

Отметим, что Славин выигрывал «Леди Бинг Трофи» в прошлом году. Рекордсмен в данной премии - канадский нападающий Фрэнк Буше, получавший приз семь раз. Среди россиян самым титулованным является Павел Дацюк, выигравший четыре премии.

источник: NHL (НХЛ)
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