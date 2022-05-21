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«Рейнджерс» уступили «Каролине» во втором матче кряду, Шестеркин отразил 20 бросков

Встреча прошла на льду «PNC-арены» в Роли.
21 мая 2022 08:30

Во втором матче 1/4 финала Кубка Стэнли «Каролина» на своей площадке оказалась сильнее «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Харрикейнз».

В составе победителей отличились Брендан Смит и Себастьян Ахо. Россий нападающий Андрей Свечников провел на льду 13 минут 52 секунды, но результативными действиями не отметился.

Российский вратарь гостей Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 21. Форвард Артемий Панарин закончил матч с коэффициентом полезности «-2».

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч между соперниками состоится 21 мая. Стартовая сирена прозвучит в 03:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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«Рейнджерс» уступили «Каролине» во втором матче кряду, Шестеркин отразил 20 бросков
Встреча прошла на льду «PNC-арены» в Роли.
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