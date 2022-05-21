Малыхиным и Беляков перешли в «Авангард»

Состав омского «Авангард» пополнили два хоккеиста.

Как сообщает официальный телеграм-канал «ястребов», клуб заключил контракты с защитником Федором Беляковым и форвардом Федором Малыхиным. Соглашение с игроком обороны будет действовать год, с нападающим - два сезона.

Добавим, что Малыхин в минувшем сезоне играл за «Витязь». Он провел 41 матч, в которых набрал 16 (9+7) очков. Беляков выступал за «Адмирал». В активе защитника 31 матч. Очков 29-летний хоккеист не набрал.

В минувшем сезоне «Авангард» в полуфинале Восточной конференции проиграл магнитогорскому «Металлургу».