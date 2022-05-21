Швеция уступила США в овертайме на чемпионате мира, Дания обыграла Францию

В матче пятого тура группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная Швеции проиграла команде США.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу американцев. В составе шведской команды голами отметились Расмус Далин (3-я минута) и Карл Грундстрем (47). У североамериканцев отличились Адам Годетт (8) и Нэйт Шмидт (39).

Решающую шайбу в овертайме на 65-й минуте забросил Годетт.

Шведы с 12 очками занимают второе место в турнирной таблице группы В. Американцы с десятью очками идут третьими.

В другом матче встречались представители группы А Дания и Франция. «Трехцветные» уступили со счетом 0:3.