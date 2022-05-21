Кросби рассказал о том, когда планирует завершить карьеру

Канадский нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби порассуждал на тему продолжительности своей карьеры.

Напомним, что в июле 2012 года 34-летний хоккеист заключил новое соглашение на 12 сезонов. По условиям контракта Кросби в среднем за год получает 8,7 миллиона долларов.

«Еще три сезона поиграю - точно. После этого посмотрим. Не хочу забегать так далеко вперед. Но три будет, определённо», — цитирует Кросби официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне на счету Кросби 93 (33+60) очка в 74 проведенных матчах.