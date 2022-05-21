РУСАДА в апреле проверила на допинг 20 хоккеистов

Российского антидопингового агентства в апреле протестировало 20 хоккеистов.

Как сообщает ТАСС, на допинг проверили десять игроков национальной команды, которые были вызваны на сбор перед турниром в Санкт-Петербурге.

В список тестируемых вошли: вратари Максим Третьяк и Вячеслав Пекса, защитники Даниил Мисюль и Макар Хабаров, а также форварды Данил Алалыкин, Данил Башкиров и Алексей Пустозеров, Никита Гуслистов, Марат Хайруллин и Илья Сафонов.

Также проверили девять игроков молодежной сборной России.

Отметим, что в марте РУСАДА не тестировала хоккеистов.