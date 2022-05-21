Владимир Плющев: Сейчас у нас нет хоккеистов уровня Малкина, Овечкина или Ковальчука

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высказался об уровне развития молодых хоккеистов в стране.

«Когда я выигрывал со своей молодёжной командой чемпионат мира, из 22 человек в составе все были нарасхват. Это была настоящая система, которая работала на подготовку молодых хоккеистов.

Сейчас у нас нет хоккеистов такого уровня, как Малкин, Овечкин или Ковальчук. За последние 10 лет мы «родили» одного Кирилла Капризова, и то он вне системы, просто сам очень талантливый парень.

Должна работать система, а система – это научно обоснованный труд. Этот труд просчитывают со специалистами высокого класса», – цитирует Плющева «РБК».

Отметим, что в последний раз молодежная сборная России выигрывала первенство мира в 2011 году в Баффало (США) под руководством Валерия Брагина.