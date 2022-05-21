Финляндия обыграла Австрию и упрочила лидерство в своей группе

В шестом туре группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команда Австрии и оторвалась от шведов на четыре очка.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира, в составе которых отличились Валтери Филппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.

После шести матчей в активе финнов 16 очков и первое место в группе В. Преимущество Суоми над идущими вторыми шведами составляет четыре очка за тур до окончания группового этапа.

Австрийцы с четырьмя очками остались седьмыми, лишившись шансов на выход в четвертьфинал.