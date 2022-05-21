ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Финляндия обыграла Австрию и упрочила лидерство в своей группе

Хозяева забросили три безответных шайбы в ворота соперника
21 мая 2022 18:29
автор: Александр Шульгин

В шестом туре группового этапа чемпионата мира сборная Финляндии обыграла команда Австрии и оторвалась от шведов на четыре очка.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев турнира, в составе которых отличились Валтери Филппула, Микаэль Гранлунд и Тони Раяла.

После шести матчей в активе финнов 16 очков и первое место в группе В. Преимущество Суоми над идущими вторыми шведами составляет четыре очка за тур до окончания группового этапа.

Австрийцы с четырьмя очками остались седьмыми, лишившись шансов на выход в четвертьфинал.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Швейцария обыграла Канаду на чемпионате мира и вышла на первое место в группе
Швейцарцы победили во всех матчах турнира.
21.05.2022 19:15
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Финляндия обыграла Австрию и упрочила лидерство в своей группе
Хозяева забросили три безответных шайбы в ворота соперника
21.05.2022 18:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Владимир Плющев: Сейчас у нас нет хоккеистов уровня Малкина, Овечкина или Ковальчука
Специалист считает, что в России недостаточно налажена система работы с молодыми хоккеистами
21.05.2022 18:00
Хоккей
автор: Александр Бойченко
РУСАДА в апреле проверила на допинг 20 хоккеистов
Агентство установило рекордный показатель.
21.05.2022 16:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кросби рассказал о том, когда планирует завершить карьеру
«Пингвины» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Рейнджерс».
21.05.2022 15:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Швеция уступила США в овертайме на чемпионате мира, Дания обыграла Францию
Турнир в Финляндии проходит без сборных России и Белоруссии.
21.05.2022 14:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малыхиным и Беляков перешли в «Авангард»
Ранее клуб подписал соглашение с защитником Антоном Беловым.
21.05.2022 12:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» сравнять счет в серии с «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум».
21.05.2022 09:30
Хоккей
«Рейнджерс» уступили «Каролине» во втором матче кряду, Шестеркин отразил 20 бросков
Встреча прошла на льду «PNC-арены» в Роли.
21.05.2022 08:30
Хоккей
Хоккеисты «Виннипега», «Каролины» и «Миннесоты» претендуют на «Леди Бинг Трофи»
НХЛ назвала троих номинантов.
20.05.2022 20:48
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Шварц — капут! Как «Сочи» Федотова в пух и прах разбил в Москве «Динамо» в матче за серебро
Бело-голубые в 30-м туре крупно проиграли на своем поле сочинцам (1:5) и пропустили их на второе место в итоговой таблице РПЛ.
Джокович отдаст первую ракетку Медведеву или Звереву. Что означает отмена рейтинга на Уимблдоне из-за «русского бана»
Ассоциации теннисистов-профессионалов –мужская АТР и женская WTA – решили не начислять никому рейтинговых очков за Уимблдон-2022, который пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Это ответ на отстранение от турнира игроков из России и Белоруссии.
«Серебро возьмет «Динамо», Слуцкий победит «Уфу» и… никто не вылетит». Ловчев — о заключительном туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев предложил «Плеймейкеру» свой расклад на ключевые матчи заключительного тура РПЛ, которые начнутся одновременно 21 мая в 17:00 (мск).
Михаил Мамиашвили: Лига Поддубного станет мировым достоянием! А зачинщиков драки ждет суровое наказание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» подвел итоги дебютного турнира Борцовской лиги Поддубного в Москве и прокомментировал неприятный инцидент с участием спортсменов и болельщиков, случившийся в первый из двух дней соревнований.
Ведущий Пореченков и красивая победа великого Власова на десерт! Итоги первого турнира Борцовской лиги Поддубного
На арене Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прошли финальные поединки первого международного турнира в рамках «Борцовской лиги Поддубного».
Казахстан — хуже всех, даже Великобритании… Итоги 8-го дня ЧМХ-2022
Большинство топ-сборных 20 мая на чемпионате мира по миру отдыхали. К их числу не относились хозяева турнира финны, которые, впрочем, не сильно перетрудились в матче с британцами.
«Здорово, что в Москву приехали спортсмены из такого количества стран!» Победители — о финале Борцовской лиги Поддубного
Золотые медалисты первого в истории международного турнира Борцовской лиги Поддубного поделились с «Плеймейкером» впечатлениями от уникального борцовского соревнования, финальные схватки которого прошли 20 мая под сводами цирка на проспекте Вернадского.
Дочь Проповедника вернется красиво! Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 55
В ночь на 22 мая в Лас-Вегасе пройдет очередной турнир UFC, в главном бою которого претендентский статус в легчайшем весе оспорят Холли Холм и Кетлин Виейра. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других важных противостояниях.
Опередит ли Карпин «Спартак»? Повторит ли Шварц рекорд Бескова? И вылетит ли Слуцкий? Интриги последнего тура РПЛ
21 мая завершается чемпионат России. «Плеймейкер» представляет расклады перед заключительным игровым днем.
Так кто же сливает инсайды о ЦСКА? Обзор футбольных мемов
Массовый отъезд иностранцев из ЦСКА и «Спартака», проблемы с билетами на финал Кубка России и другие футбольные новости в картинках и видосиках.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика