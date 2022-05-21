Швейцария обыграла Канаду на чемпионате мира и вышла на первое место в группе

Сборная Швейцарии обыграла команду Канады на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Финляндии.
Встреча третьего тура группы А завершилась со счетом - 6:3.
В составе канадской команды отличились Кент Джонсон (12-я минута), Адам Лаури (15) и Дрейк Батерсон (20). Авторами шайб у победителей стали Михаэль Фора (13), Дин Кукан (16), Йонас Зигенталер (20), Нико Хишир (27), Пиус Зутер (44) и Тимо Майер (59).
Швейцария с 15 очками лидирует в таблице. Канадцы идут вторыми с 12 очками в активе.
источник: «Советский спорт»