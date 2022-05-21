Овечкин: Самое главное, чтобы болельщики из России верили вне зависимости, победа это или поражение

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обратился с заявлениям к болельщикам из России.

– Самое главное, чтобы люди верили, любили и болели вне зависимости от того, выигрываем мы или проигрываем. Все равно, какой это вид спорта.

Мы, спортсмены, все равно хотим побеждать, приносить радость нашим болельщикам, родным и близким. Просто получается это не всегда.

Но мы – одна дружная команда, и должны идти только вперед, – сказал нападающий «Вашингтона» «Матч ТВ».

Напомним, что «Вашингтон» покинул розыгрыш Кубка Стэнли-2022 после поражения в первом раунде от «Флориды Пантерз» (2-4). Таким образом, «Кэпиталз» четвертый год подряд не может преодолеть первую стадию плей-офф НХЛ.