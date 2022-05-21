ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Чехия обыграла Норвегию, Словакия оказалась сильнее Италии

В Финляндии подходит к концу групповой этап чемпионата мира
21 мая 2022 22:47
автор: Александр Шульгин

В шестом туре группового турнира чемпионата мира по хоккею в Финляндии сборная Чехии обыграла команду Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чехов, в составе которых дублем отметился Давид Пастрняк. Еще одна шайба на счету Якуба Враны. Норвежцы ответили точным броском Лудвика Хоффа.

Отметим, что команды по разу реализовали численное преимущество, а Пастрняк, в том числе, реализовал буллит.

Чехи занимают четвертое место в группе В и имеют неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Норвежцы, напротив, покинут турнир после завершения групповой стадии.

В другом матче словаки с аналогичным результатом обыграли итальянцев и продолжают вести ожесточенную борьбу за выход в 1/4 финала в группе А.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Чехия обыграла Норвегию, Словакия оказалась сильнее Италии
В Финляндии подходит к концу групповой этап чемпионата мира
21.05.2022 22:47
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Овечкин: Самое главное, чтобы болельщики из России верили вне зависимости, победа это или поражение
Овечкин вернулся в Москву после вылета из Кубка Стэнли.
21.05.2022 21:53
Хоккей
автор: Александр Бойченко
Швейцария обыграла Канаду на чемпионате мира и вышла на первое место в группе
Швейцарцы победили во всех матчах турнира.
21.05.2022 19:33
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Финляндия обыграла Австрию и упрочила лидерство в своей группе
Хозяева забросили три безответных шайбы в ворота соперника
21.05.2022 18:29
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Владимир Плющев: Сейчас у нас нет хоккеистов уровня Малкина, Овечкина или Ковальчука
Специалист считает, что в России недостаточно налажена система работы с молодыми хоккеистами
21.05.2022 18:00
Хоккей
автор: Александр Бойченко
РУСАДА в апреле проверила на допинг 20 хоккеистов
Агентство установило рекордный показатель.
21.05.2022 16:00
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Кросби рассказал о том, когда планирует завершить карьеру
«Пингвины» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив в первом раунде «Рейнджерс».
21.05.2022 15:43
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Швеция уступила США в овертайме на чемпионате мира, Дания обыграла Францию
Турнир в Финляндии проходит без сборных России и Белоруссии.
21.05.2022 14:50
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Малыхиным и Беляков перешли в «Авангард»
Ранее клуб подписал соглашение с защитником Антоном Беловым.
21.05.2022 12:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Три очка Драйзайтля помогли «Эдмонтону» сравнять счет в серии с «Калгари»
Встреча прошла на стадионе «Скоушабэнк-Сэдлдоум».
21.05.2022 09:30
Хоккей
Канадцы спутали все расклады на плей-офф. Итоги 9-го дня ЧМХ-2022
В субботу на чемпионате мира по хоккею в Хельсинки и Тампере был большой игровой день.
«Перед сезоном никто бы не поверил, что мы займем второе место». Артур Юсупов — о серебре «Сочи»
Полузащитник «Сочи» Артур Юсупов после победы над «Динамо» (5:1) рассказал о том, как его команда пришла к историческому для нее результату.
«Верю в мечту, что вернусь в «Спартак». Глушаков — после победы над красно-белыми
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после матча 30-го тура со «Спартаком» (2:1) рассказал о своем голе, расширении РПЛ и Кубке лиги.
Федотову и Карпину — пятерка, Федуну — неуд, Слуцкому — кол! Итоги РПЛ-2021/22
Сезон Российской Премьер-Лиги только завершился, а уже можно делать прогнозы, кто станет чемпионом через год.
Гол? Нет. Штанга! Как Слуцкий вылетел с «Рубином» из РПЛ из-за не забитого на 103-й минуте пенальти
Развязка чемпионата РПЛ, особенно в той части, которая касалась борьбы за выживание, получилась по-настоящему огненной.
Шварц — капут! Как «Сочи» Федотова в пух и прах разбил в Москве «Динамо» в матче за серебро
Бело-голубые в 30-м туре крупно проиграли на своем поле сочинцам (1:5) и пропустили их на второе место в итоговой таблице РПЛ.
Джокович отдаст первую ракетку Медведеву или Звереву. Что означает отмена рейтинга на Уимблдоне из-за «русского бана»
Ассоциации теннисистов-профессионалов –мужская АТР и женская WTA – решили не начислять никому рейтинговых очков за Уимблдон-2022, который пройдет в Лондоне с 27 июня по 10 июля. Это ответ на отстранение от турнира игроков из России и Белоруссии.
«Серебро возьмет «Динамо», Слуцкий победит «Уфу» и… никто не вылетит». Ловчев — о заключительном туре РПЛ
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев предложил «Плеймейкеру» свой расклад на ключевые матчи заключительного тура РПЛ, которые начнутся одновременно 21 мая в 17:00 (мск).
Михаил Мамиашвили: Лига Поддубного станет мировым достоянием! А зачинщиков драки ждет суровое наказание
Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили в эксклюзивном интервью «Плеймейкеру» подвел итоги дебютного турнира Борцовской лиги Поддубного в Москве и прокомментировал неприятный инцидент с участием спортсменов и болельщиков, случившийся в первый из двух дней соревнований.
Ведущий Пореченков и красивая победа великого Власова на десерт! Итоги первого турнира Борцовской лиги Поддубного
На арене Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского прошли финальные поединки первого международного турнира в рамках «Борцовской лиги Поддубного».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика