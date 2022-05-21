Чехия обыграла Норвегию, Словакия оказалась сильнее Италии

В шестом туре группового турнира чемпионата мира по хоккею в Финляндии сборная Чехии обыграла команду Норвегии.

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу чехов, в составе которых дублем отметился Давид Пастрняк. Еще одна шайба на счету Якуба Враны. Норвежцы ответили точным броском Лудвика Хоффа.

Отметим, что команды по разу реализовали численное преимущество, а Пастрняк, в том числе, реализовал буллит.

Чехи занимают четвертое место в группе В и имеют неплохие шансы на выход в четвертьфинал. Норвежцы, напротив, покинут турнир после завершения групповой стадии.

В другом матче словаки с аналогичным результатом обыграли итальянцев и продолжают вести ожесточенную борьбу за выход в 1/4 финала в группе А.