«Колорадо» одержал гостевую победу над «Сент-Луисом», на счету Ничушкина голевой пас

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграли «Сент-Луис Блюз» (5:2) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе победившей команды шайбы забросили Арттури Лехконен, отличившийся дублем на 38-й и 60-й минутах, а также Логан О'Коннор (11), Назем Кадри (34) и Габриэль Ландеског (58). Российский форвард Валерий Ничушкин оформил результативный пас.

Хозяева ответили голами Колтона Парэйко (4) и Райана О'Райлли (40). Нападающий Павел Бучневич сделал один ассист.

Таким образом, «Колорадо» вышел вперед в серии – 2-1. Четвертая игра между клубами состоится 24 мая в Сент-Луисе.