Американские болельщики призвали не пускать Овечкина обратно в США, назвав его предателем

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин получил волну критики со стороны фанатов из США после того, как вернулся в Россию.

Отметим, что спортивный обозреватель The Washington Post Барри Сврлуга в своих соцсетях опубликовал пост, в котором упоминается о новом материале про 36-летнего россиянина.

Напомним, что после поражения в первом раунде плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз» (2-4) капитан «Кэпиталз» вернулся в Россию к семье и был замечен на матче 30-го тура РПЛ между «Динамо» и «Сочи» (1:5).

В связи с данной ситуацией, американские пользователи соцсетей раскритиковали Овечкина и обратились к правительству США с требованием не пускать хоккеиста обратно в страну. Также болельщики призвали аннулировать визу форварда и назвали его предателем.

Добавим, что в сезоне-2021/22 Овечкин принял участие в 83 матчах, забросил 51 шайбу и отдал 49 результативных передач.