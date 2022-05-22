Владимир Крикунов: Вообще бы не допускал иностранцев в КХЛ

Бывший наставник сборной России по хоккею Владимир Крикунов высказался относительно сокращения легионеров в клубах КХЛ.

Ранее президент лиги Алексей Морозов заявил, что оптимальное количество иностранных игроков в команде - пять.

«Была бы моя воля, я бы вообще не допускал иностранцев для участия в чемпионате КХЛ, тем более вратарей. Сейчас они нам точно не нужны. Те, кто приедут, будут только занимать места молодых российских игроков в клубах. Легионеров высокого уровня сейчас можно не ждать», – приводит слова Крикунова «Чемпионат».

Морозов также сообщил, что вопрос легионеров по сезону 2023/2024 пока не обсуждался.