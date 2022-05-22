Германия одержала победу над Казахстаном на ЧМ-2022 в Финляндии

На чемпионате мира по хоккею в Финляндии проходят матчи шестого тура группового этапа.
Сборная Германии выиграла у команды Казахстана со счетом 5:4. В составе победителей шайбы забрасывали Йонас Мюллер (5-я минута), Леонард Пфедерль (17), Даниэль Фишбух (19), Лукаш Райхель (26) и Ясин Эхлиз (48).
У казахстанцев отличились Роман Старченко (3), Егор Петухов (16), Павел Акользин (40) и Никита Михайлис (41).
Сборная Германии набрала 15 очков и поднялась на второе место в таблице группы А. Казахстан идет восьмым, не имея очков в активе.
источник: «Советский спорт»