Сборная Латвии одержала волевую победу над командой Великобританией в матче чемпионата мира

Сборная Латвии обыграла команду Великобритании на групповом этапе чемпионата мира, который проходит в Финляндии.

Встреча шестого тура группы B завершилась победой подопечных Харийса Витолиньша со счетом 4:3.

В составе латвийской команды отличились Оскар Батня (25-я минута), Янис Якс (35), Рихардс Букартс (52) и Андрис Джериньш (54). Авторами голов сборной Великобритании стали Бретт Перлини (6), Кейд Нильсон (13) и Льюис Хук (27).

Латвия набрала восемь очков и занимает пятое место в таблице. Великобритания идет восьмой с одним очком в активе.

Напомним, что российская и белорусская команды не принимают участия в турнире по решению ИИХФ.