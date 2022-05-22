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«Тампа-Бэй» с помощью четырех очков Кучерова обыграла «Флориду» в плей-офф НХЛ

«Молнии» в шаге от выхода в полуфинал Кубка Стэнли.
«Тампа-Бэй» с помощью четырех очков Кучерова обыграла «Флориду» в плей-офф НХЛ
22 мая 2022 23:15
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Тампа-Бэй Лайтнинг"

«Тампа-Бэй» дома победила «Флориду» со счетом 5:1 в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.

В составе «молний» забивали Кори Перри (14-я минута), Эрик Чернак (23), Стивен Стэмкос (31), Никита Кучеров, поразивший пустые ворота (57), ранее россиянин отдал две голевые передачи, окончательный счет установил все тот же Стэмкос, которому на вновь опустевшие владения Сергея Бобровского ассистировал Кучеров (58). Голкипер «Флориды» отбил 31 из 34 бросков, его коллега по амплуа Андрей Василевский - 34 из 35

Единственная шайба «пантер» на счету Сэма Райнхарта, реализовавшего численное преимущество (17).

Таким образом, «Лайтнинг» ведет в серии до четырех побед со счетом 3-0.

Четвертая игра между командами пройдет 24 мая в Тампе.

НХЛ

Кубок Стэнли

Четвертьфинал. 3-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» - 5:1 (1:1, 2:0, 2:0)

Голы:
1:0 – Перри (Кучеров, Макдона), 13:21
1:1 – Райнхарт (Барков, Юбердо), 16:07
2:1 – Чернак (Палат, Колтон), 22:54
3:1 – Стэмкос (Хедман, Кучеров), 30:23
4:1 - Кучеров (Пол), 56:06 (П.В.)
5:1 - Стэмкос (Кучеров), 57,51

Вратари: Василевский - 34/35 - Бобровский - 31/34

Счет в серии: 3-0

источник: «Советский спорт»
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