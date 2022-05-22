Кучеров обошел Овечкина по очкам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров обошел своего соотечественника капитана «Вашингтона» Александра Овечкина по очкам в Кубке Стэнли.

Кучеров забил гол и отдал три результативные передачи в третьей игре серии против «Флориды» (5:1), доведя свой лицевой счет в плей-офф НХЛ до 142 очков, у Овечкина по итогам сезона останется 141.

Лидером среди россиян по этому показателю является нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, который набрал 180 очков в Кубке Стэнли.