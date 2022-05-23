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43 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» дома обыграть «Каролину» и сократить отставание в серии

В данный момент «рейнджеры» уступают в серии – 1-2.
23 мая 2022 08:14
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» на своей площадке одержали победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:1) в третьем матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Отметим, что в составе хозяев шайбы забросили Мика Зибанежад, отличившийся на 12-й минуте, а также Крис Крайдер (26) и Тайлер Мотт (59). Российский вратарь Игорь Шестеркин записал на свой счет 43 отраженных броска из 44. Форвард Артемий Панарин оформил один результативный пас. Гости ответили голом Нино Нидеррайтера (29).

Таким образом, «Рейнджерс» смогли сократить отставание в серии – 1-2. Четвертый матч с участием команд из Восточной конференции пройдет 25 мая в Нью-Йорке.

источник: «Советский спорт»
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