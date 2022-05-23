«Эдмонтон» добился домашней победы над «Калгари», на счету Кейна хет-трик

Третий матч серии второго раунда плей-офф НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» – «Калгари Флэймз» завершился победой хозяев со счетом 4:1.

Отметим, что одним из главных героев прошедшей встречи стал канадский нападающий Эвандер Кейн, забросивший три шайбы на 27-й, 28-й и 33-й минутах. Еще один гол забил Зак Хайман (21).

Соперник ответил точным броском Оливер Кайлингтона (56). Российский защитник Никита Задоров провел на льду 16 минут 42 секунды и не отличился результативными действиями.

Таким образом, «Ойлерз» вышли вперед в серии – 2-1. Четвертый матч между командами состоится 25 мая в Эдмонтоне.