Кучеров поднялся на восьмое место среди игроков из Европы по набранным очкам в рамках плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал одним из главных героев третьего матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (5:1), забив гол и отдав три результативных паса.

Отметим, что данный результат позволил 28-летнему россиянину подняться на восьмое место в списке европейских хоккеистов по общему количеству набранных очков в играх Кубка Стэнли. Сейчас на счету Кучерова 142 (48+94) очка в 123 встречах.

Рекордсменом НХЛ является представитель Финляндии Яри Курри (233). На второй и третьих строчках располагаются Яромир Ягр из Чехии (201) и швед Никлас Лидстрем (183) соответственно.