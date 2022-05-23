Шестеркин признан первой звездой встречи «Рейнджерс» – «Каролина»

Пресс-служба НХЛ сообщила о том, что голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал лучшим игроком третьего матча серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Каролиной Харрикейнз» (3:1).

Отметим, что в прошедшей встрече 26-летний вратарь оформил 43 сейва из 44. В нынешнем сезоне на счету россиянина шесть «сухих» встреч, а средний процент отраженных бросков составляет 93,23.

Второй звездой игры с Каролиной стал форвард «рейнджеров» Мика Зибанежад, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу. Тройку лучших замкнул его партнер по команде, а именно нападающий Крис Крайдер (1+0).

Добавим, что «Рейнджерс» смогли сократить отставание в серии – 1-2. Четвертый матч с участием команд из Восточной конференции пройдет 25 мая в Нью-Йорке.