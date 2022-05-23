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Гретцки назвал Шестеркина великолепным голкипером

Россиянин внес весомый вклад в победу «Рейнджерс» в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной» (3:1), отразив 43 броска по своим воротам.
23 мая 2022 09:28
автор: Владислав Корегин

Рекордсмен по количеству заброшенных шайб в НХЛ Уэйн Гретцки в своих соцсетях выложил фотографию с российским вратарем «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорем Шестеркиным.

Отметим, что 26-летний голкипер помог своей команде одержать домашнюю победу над «Каролиной Харрикейнз» (3:1) в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ, оформив 43 сейва.

– Хорошая победа и великолепный вратарь. Приятно было поздороваться. Нереальная игра! – написал Гретцки в своих соцсетях.

Добавим, что в нынешнем сезоне Шестеркин принял участие в 63 матчах, шесть раз отстояв «на ноль». Его средний процент отраженных бросков составляет 93,23.

В данный момент «Рейнджерс» уступает «Каролине» в серии – 1-2. Четвертый матч между командами пройдет 25 мая в Нью-Йорке.

источник: «Советский спорт»
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Гретцки назвал Шестеркина великолепным голкипером
Россиянин внес весомый вклад в победу «Рейнджерс» в третьем матче серии плей-офф НХЛ с «Каролиной» (3:1), отразив 43 броска по своим воротам.
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