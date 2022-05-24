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Первый в истории турнир «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны» пройдет в Москве

24 мая в гала-матче сойдутся сборные «Легенды хоккея СССР» и Ассоциации любительского хоккея (АЛХ).
Первый в истории турнир «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны» пройдет в Москве
24 мая 2022 09:00

После достижения 14 лет, большинство ребят, закончив участвовать в играх на призы «Золотой шайбы», перестают заниматься хоккеем и, бросая коньки и клюшки, оказываются под влиянием улицы либо виртуальных просторов интернета. Некоммерческий благотворительный фонд «ДОВЕРИЕ» и журнал «ВОИНСКОЕ БРАТСТВО» совместно с «Ассоциацией любительского Хоккея» выступили с инициативой возвращения ребят на хоккейную площадку, организовав турнир под названием «Кубок ветеранов Великой Отечественной войны». Турнир будет проводиться ежегодно среди дворовых, непрофессиональных команд.

Турнир станет составной частью исполнения поручения президента по развитию массового спорта.

Для проведения турниров изготовлен кубок, достойный памяти ветеранов. Кубок сделан из сплава гильз, собранных с полей кровопролитных боев и из-под городов-героев. Изображения на кубке показывают действия в боях Великой Отечественной войны под командованием маршалов Победы. Молодые люди не только будут бороться в хоккейных матчах за кубок, но и в очередной раз вспомнят героев Отечества.

Названия команд-победителей Кубка будут наноситься на остов кубка, передаваемого на хранение до следующего турнира в Музей хоккея.

Основная цель акции 24 мая 2022 года – презентация кубка.

Также турнир проводится в рамках подготовки к 100–летнему юбилею генерал-полковника Бориса Павловича Уткина, последнего в Москве участника парада 7 ноября 1941 года.

24 мая 2022 года в 19.00 на ледовой площадке «ЦСКА Арена» проводится Гала-матч между командами «Легенды хоккея СССР» и «Ассоциация любительского хоккея». Участники торжественно передадут Кубок в «Музей хоккея» для последующих матчей между молодежными командами.

Ведущий торжественной церемонии российский актёр театра и кино Игорь Петренко. На мероприятие приглашены: депутаты Государственной Думы, выдающиеся военачальники, деятели культуры, представители ветеранских и молодежных организаций.

источник: «Советский спорт»
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