ИИХФ не будет рассматривать вопрос о контрактах легионеров в КХЛ

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что вопрос о контрактах иностранных хоккеистов в КХЛ не значится в повестке ближайшего заседания конгресса организации.

«В повестке конгресса нет обсуждения законности контрактов иностранных игроков с клубами КХЛ. Для нас контракт есть контракт. Не имеет значения, о каких хоккеистах идет речь», - приводит слова Тардифа ТАСС.

Добавим, что к концу прошлого сезона подавляющее большинство легионеров покинуло российские клубы, а рижское «Динамо» и финский «Йоерит» и вовсе вышли из состава участников лиги.