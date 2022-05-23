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ИИХФ не будет рассматривать вопрос о контрактах легионеров в КХЛ

В ближайшее время пройдет заседание федерации
23 мая 2022 20:14
автор: Александр Шульгин

Президент ИИХФ Люк Тардиф заявил, что вопрос о контрактах иностранных хоккеистов в КХЛ не значится в повестке ближайшего заседания конгресса организации.

«В повестке конгресса нет обсуждения законности контрактов иностранных игроков с клубами КХЛ. Для нас контракт есть контракт. Не имеет значения, о каких хоккеистах идет речь», - приводит слова Тардифа ТАСС.

Добавим, что к концу прошлого сезона подавляющее большинство легионеров покинуло российские клубы, а рижское «Динамо» и финский «Йоерит» и вовсе вышли из состава участников лиги.

источник: ТАСС
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