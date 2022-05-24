49 сэйвов Василевского вывели «Тампу-Бэй» в полуфинал Кубка Стэнли

В четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду нанесла поражение «Флориде Пантерз».

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Патрик Марун и Ондржей Палат. Еще по разу ворота гостей поражали Александр Киллорн и Никита Кучеров, однако судьи их голы отменили.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 49 бросков по своим воротам.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу команды Джона Купера, которая вышла в полуфинал турнира.

Кубок Стэнли

1/4 финала

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Голы:

1:0 - Марун (Богосян), 46:16

2:0 - Палат (Сирелли), 59:37

Вратари: Василевский - Бобровский.

Счет в серии: 4-0.