49 сэйвов Василевского вывели «Тампу-Бэй» в полуфинал Кубка Стэнли

В четвертом матче четвертьфинальной серии Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг» на своем льду нанесла поражение «Флориде Пантерз».
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Патрик Марун и Ондржей Палат. Еще по разу ворота гостей поражали Александр Киллорн и Никита Кучеров, однако судьи их голы отменили.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 49 бросков по своим воротам.
Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу команды Джона Купера, которая вышла в полуфинал турнира.
Кубок Стэнли
1/4 финала
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
1:0 - Марун (Богосян), 46:16
2:0 - Палат (Сирелли), 59:37
Вратари: Василевский - Бобровский.
Счет в серии: 4-0.
источник: «Советский спорт»