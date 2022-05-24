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Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Сент-Луис» в четвертом матче серии

«Эвеланш» близок к выходу в полуфинал Кубка Стэнли.
Две голевые передачи Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Сент-Луис» в четвертом матче серии
24 мая 2022 08:36
автор: Максим Скороходов
автор фото: ХК "Колорадо Эвеланш"

«Колорадо» победил в гостях «Сент-Луис» со счетом 6:3 в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли.

В составе «блюзменов» дубль оформил Дэвид Перрон, забивший сначала в равных составах (6-я минута), а потом в большинстве (38), также численное преимущество реализовал Павел Бучневич (40), ранее отдавший голевую передачу.

У «Эвеланш» хет-трик при одной шайбе в большинстве оформил Назем Кадри (25, 28, 50), отметим, что в двух голах поучаствовал Валерий Ничушкин. Также забивали Эрик Джонсон (23), Девон Тэйвз (25) и Микко Рантанен, поразивший пустые ворота.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Колорадо». Пятая игра между командами пройдет 26 мая уже на льду «Эвеланш» в Денвере.

НХЛ

Четвертьфинал. 4-й матч.

«Сент-Луис Блюз» - «Колорадо Эвеланш» - 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Голы:
1:0 – Перрон (Бучневич), 5:07
1:1 – Джонсон (Байрэм, Ньюхук), 22:44
1:2 – Кадри (Ничушкин), 24:07
1:3 – Тэйвз, 24:26
1:4 – Кадри (Макар, Байрэм), 27:37 (Бол.)
2:4 – Перрон (Шенн, Перунович), 37:02 (Бол.)
3:4 – Бучневич (Саад, Кайру), 39:27
3:5 – Кадри (Ничушкин), 49:38
3:6 – Рантанен (Кадри), 59:58

Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
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