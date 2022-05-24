Василевский прокомментировал выход «Тампы-Бэй» в полуфинал Кубка Стэнли

Российский голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметил заслугу всей команды в том, что клубу удалось всухую выиграть заключительный матч серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Флориды».

«Думаю, вся команда отлично играет в плей-офф. На протяжении всей серии парни блокировали броски и не жалели себя, они буквально ложились костьми, чтобы остановить шайбу, и такую самоотдачу демонстрировали все. Моя работа - дать нашим парням шанс на победу, и я думаю, что у меня это получилось, мы неплохо с этим справлялись на протяжении всей серии», - приводит слова вратаря журналистка Габби Ширли в своих соцсетях.

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «Тампы», в составе которой отличились Патрик Марун и Ондржей Палат. Еще по разу ворота гостей поражали Александр Киллорн и Никита Кучеров, однако судьи их голы отменили.

Василевский отразил 49 бросков по своим воротам.

Таким образом, счет в серии стал 4-0 в пользу команды Джона Купера, которая вышла в полуфинал турнира.