«Авангард» уволил тренера академии за некорректное поведение

«Авангард» завершил разбирательство по делу тренера академии клуба Егора Шастина, сообщает пресс-служба омской команды.

Напомним, что «Авангарду» пришлось провести разбирательство после того, как в интернете появилось видео, где Шастин оскорбляет учеников академии. Предположительно, наставник находился в состоянии алкогольного опьянения.

В итоге, действия Шастина были признаны несовместимыми с ценностями и принципами «Авангарда», поэтому принято решение завершить сотрудничество с этим специалистом.