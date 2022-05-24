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Сборная Швейцарии одержала свою седьмую победу кряду на ЧМ-2022, обыграв Германию в серии буллитов

В четвертьфинале мирового первенства швейцарцы сыграют против США.
24 мая 2022 15:18
автор: Владислав Корегин

Хоккеисты сборной Швейцарии победили Германию (4:3 Б) в матче группового этапа чемпионата мира 2022 года.

Отметим, что в составе швейцарцев авторами заброшенных шайб стали Андрес Амбюль (2-я минута), Пиус Сутер (22) и Денис Мальгин (39). В серии буллитов победный бросок нанес Дамьен Риа. Соперник ответил голами Кая Виссмана (12), Штефана Лойбля (16) и Маттиаса Плахта (48).

Добавим, что Швейцария выиграла свой седьмой матч подряд и заняла первое место в таблице группы A, набрав 20 очков. У подопечных Патрика Фишера ни одного поражения. В четвертьфинале турнира швейцарцы сыграют против США.

Что касается Германии, то команда Тони Седерхольма финишировала на второй строчке (16 очков) и вышла в плей-офф.

источник: «Советский спорт»
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