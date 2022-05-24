СКА расторг контракт со шведом Фантенбергом

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) сделала сводку о последних трансферах клубов.
- СКА принял решение расторгнуть контракт со шведским защитником Оскаром Фантенбергом, но выкупил у «Нефтехимика» нападающего Марата Хайрулина, который ранее принял предложение клуба их Нижнекамска.
- «Автомобилист» подписал двухлетний контракт с вратарем Владиславом Окоряком, выступавшего в прошлом сезоне в ВХЛ за ЦСК ВВС .
- «Трактор» пополнил свой состав голкипером Кириллом Устименко, взамен «Динамо из Санкт-Петербурга получило защитника Богдана Жилякова и денежную компенсацию.
- «Локомотив» принял решение отдать в аренду нападающего Михаила Беляева, который следующий сезон проведет в «Адмирале».
Напомним, что в прошлом сезоне обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, переигравший в семи матчах магнитогорский «Металлург».