«Локомотив» объявил о подписании контракта с форвардом ЦСКА Андроновым

Пресс-служба «Локомотива» сообщила о том, что нападающий ЦСКА Сергей Андронов заключил контракт с ярославским клубом.
Отмечается, что трудовое соглашение между 32-летним хоккеистом и железнодорожниками рассчитано до конца сезона-2023/24.
Напомним, что Андронов вернулся в ЦСКА в 2014 году. С тех пор он помог армейцам дважды завоевать Кубок Гагарина. Всего в КХЛ форвард отыграл 653 матча, забросил 91 шайбу и отдал 65 результативных передач.
В составе сборной России Андронов стал победителем Олимпийских игр-2018.
источник: ХК «Локомотив»