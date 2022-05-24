Определились все четвертьфиналисты ЧМХ-2022

Стали известны все четвертьфиналисты чемпионата мира по хоккею, проходящего в Финляндии.

Так, на этой стадии турнира сыграют сборные Швейцарии, Германии, Канады, Словакии, Швеции, Финляндии, а также Чехии и США. О том, кто и с кем сыграет за выход в полуфинал станет известно позднее.

Ранее стало известно, что сборная России пропустит ЧМХ-2022 по решению Международной федерации хоккея (IIHF).

К слову, в прошлом году первенство планеты выиграла сборная Канады, обыгравшая в финале команду Финляндии со счетом 3:2.