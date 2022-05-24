Канада сыграет со Швецией, а Финляндия – со Словакией: определились четвертьфинальные пары ЧМХ-2022

Стали известны четвертьфинальные пары чемпионата мира по хоккею 2022 года.
Так, действующий обладатель титула – сборная Канады сыграет с коллективом из Швеции, а хозяева соревнований – сборная Финляндии поспорит с командой Словакии.
К слову, матчи этой стадии турнира пройдут в один день, 26 мая. Начало трансляций станет известно позднее.
ЧМХ-2022. ¼ финала
Швейцария – США
Швеция – Канада
Финляндия – Словакия
Чехия – Германия
Ранее стало известно, что сборная России пропустит турнир по решению Международной федерации хоккея (IIHF).
К слову, в прошлом году первенство планеты выиграла сборная Канады, обыгравшая в финале команду Финляндии со счетом 3:2.
источник: «Советский спорт»