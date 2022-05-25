«Эдмонтон» в третий раз обыграл «Калгари». «Нефтяникам» остался один шаг до полуфинала Кубка Стэнли

В четвертом четвертьфинальном матче Кубка Стэнли «Эдмонтон Ойлерз» на своем льду нанес поражение «Калгари Флеймз».
Встреч завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев, в составе которых по дублю оформили Райан Ньюджент-Хопкинс и Эвандер Кейн. Еще одну шайбу забросил Зак Хайман.
Гости ответили голами Элиаса Линдхольма, Микаэль Баклунд и Расмус Андерссон.
Таким образом, счет в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона». Пятый матч пройдет 27 мая на площадке «Калгари».
Кубок Стэнли. 1/4 финала
4-й матч
«Эдмонтон Ойлерз» - «Калгари Флеймз» - 5:3 (3:0, 0:2, 2:1)
Голы:
1:0 - Ньюджент-Хопкинс, 0:21
2:0 - Хаймэн (Макдэвид, Драйзайтль), 9:53 (5х4)
3:0 - Кейн (Драйзайтль, Сеси), 18:54
3:1 - Линдхольм (Ханифин, Тоффоли), 29:04
3:2 - Баклунд (Танев), 29:40
3:3 - Андерссон, 50:56 (4х5)
4:3 - Ньюджент-Хопкинс (Бэрри, Янамото), 56:33
5:3 - Кейн (Макдэвид), 59:36
Вратари: Смит - Маркстрем
Счет в серии: 3-1.