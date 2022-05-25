30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии

Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»

Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.