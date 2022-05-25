30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии

«Рейнджерс» дома победили «Каролину» со счетом 4:1 в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли.
В составе «синерубашечников» забивали Франк Ватрано в большинстве (14-я минута), Адам Фокс (16), Мика Зибанежад (37) и Эндрю Копп (52). Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 бросков из 31.
Единственную шайбу «ураганов» забросил Теуво Терявяйнен (47).
Таким образом, счет в серии стал равным (2-2). Следующая игра между командами пройдет 27 мая на льду «Каролины» в Роли.
НХЛ
Кубок Стэнли.
Четвертьфинал. 4-й матч
«Нью-Йорк Рейнджерс» - «Каролина Харрикейнз» - 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)
Голы:
1:0 – Ватрано (Фокс, Копп), 13:31 (Бол.)
2:0 – Фокс (Копп, Линдгрен), 15:42
3:0 – Зибанежад (Ватрано, Линдгрен), 36:48
3:1 – Терявяйнен (Ахо), 46:33
4:1 – Копп (Строум), 51:10
Вратари: Шестеркин 30/31 – Раанта 24/28.
Счет в серии: 2-2