Кожевников назвал «Локомотив» главным конкурентом СКА и ЦСКА на Западе в следующем сезоне

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился своими ожиданиями от борьбы в Западной конференции КХЛ в следующем сезоне.

«К СКА и ЦСКА всё-таки ближе «Локомотив». Другое дело, что каждый год Ярославлю чего-то не хватает, клуб, не уступая соперникам ни по финансам, ни по молодёжной школе, умудряется на чем-то подгореть.

Этой весной мне нравится селекция «Локомотива». Взяли в «Динамо» интересного защитника Сергеева, который был немного в тени Войнова, и вратаря Бочарова, который, судя по интервью, созрел быть первым. В атаке Андронов и Чехович - это тоже усиление к тому серьезному потенциалу, который был у Ярославля в прошлом сезоне», - приводит слова ветерана Russia-Hockey.

Напомним, в минувшем сезоне ярославцы выбыли из борьбы за Кубок Гагарина в 1/4 финала Западной конференции, уступив будущему обладателю трофея ЦСКА в серии со счетом 0-4.