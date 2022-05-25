Вратарь «Эдмонтона» Смитт пропустил гол из чужой зоны

Вратарь «Эдмонтона» Майк Смитт рассказал про то, как пропустил гол из чужой зоны в четвертом матче серии 1/4 финала Кубка Стэнли против «Калгари» (5:3).

«Я никогда полностью не терял из виду такую шайбу. Несколько других парней сказали, что они тоже, так что я почувствовал себя немного лучше. Очевидно, не все хотят, чтобы это произошло, но Ньюджент-Хопкинс забил отличный гол — и мы одержали победу», - приводит слова голкипера RT, ссылаясь на журналиста Джейсона Грегора.

Добавим, что Смитт в данной игре сделал 29 сейвов.

Счет в серии стал 3-1 в пользу «Эдмонтона». Пятый матч пройдет 27 мая на площадке «Калгари».