Главный тренер «Рейнджерс»: По уровню своей игры Шестеркин просто невероятен

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру российского вратаря Игоря Шестеркина в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли против «Каролины» (4:1).

Отметим, что 26-летний хоккеист отразил в игре 30 бросков из 31.

«Он выдающийся вратарь и важная часть нашей команды. Я имею в виду: смотря матч «Тампы» и видя, как Василевский сделал 49 сейвов, понимаешь, насколько он весомая часть их команды. И это то, что нужно. Когда видишь Игоря, он кажется слишком молодым. Но понимаешь, что по уровню своей игры он просто невероятен!» — цитирует Галлана русскоязычный телеграм-канал НХЛ.

Отметим, что Шестеркин стал пятым вратарем в истории «Рейнджерс», который одержал пять побед подряд в домашних матчах плей-офф.

Напомним, что счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет 27 мая на домашней арене «Каролины».