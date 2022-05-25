ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Грубец расторг контракт с «Авангардом»

В составе омской команды вратарь становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
25 мая 2022 17:58
автор: Александр Поволоцкий

Чешский голкипер Шимон Грубец расторг по собственной инициативе контракт с «Авангардом».

Как сообщает пресс-служба «ястребов», спортивные права в КХЛ на 30-летнего закрепляются за омским клубом.

Напомним, что в минувшем сезоне «Авангард» проиграл в полуфинале Восточной конференции «Металлургу» (3-4).

Грубец принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 22 победы. В плей-офф голкипер сыграл в 13 встречах, одержал семь побед, отражая 91,5%.

Шимон подписал контракт с омской командой в ноябре 2020 года, а в 2021-м переподписал соглашение еще на два года.

источник: ХК «Авангард»
Это интересно:
«Авангард» заключил контракт с Галимовым
Минувший сезон россиянин провел в Финляндии.
25.05.2022 18:18
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Грубец расторг контракт с «Авангардом»
В составе омской команды вратарь становился обладателем Кубка Гагарина в 2021 году.
25.05.2022 17:58
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Главный тренер «Рейнджерс»: По уровню своей игры Шестеркин просто невероятен
Команда из Нью-Йорка сравняла счет в серии плей-офф.
25.05.2022 17:38
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Вратарь «Эдмонтона» Смитт пропустил гол из чужой зоны
Автором шайбы стал защитник «Калгари» Андерссон.
25.05.2022 09:29
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Кожевников назвал «Локомотив» главным конкурентом СКА и ЦСКА на Западе в следующем сезоне
Ярославский клуб провел мощную селекцию
25.05.2022 08:40
Хоккей
автор: Александр Шульгин
30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии
30 сейвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину» и сравнять счет в серии
Встреча плей-офф НХЛ проходила в Нью-Йорке.
25.05.2022 08:20
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Эдмонтон» в третий раз обыграл «Калгари». «Нефтяникам» остался один шаг до полуфинала Кубка Стэнли
Серия возвращается в Калгари
25.05.2022 08:17
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Канада сыграет со Швецией, а Финляндия – со Словакией: определились четвертьфинальные пары ЧМХ-2022
Матчи этой стадии турнира пройдут 26 мая.
24.05.2022 22:47
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Определились все четвертьфиналисты ЧМХ-2022
Сборная России не поехала на турнир из-за санкций со стороны IIHF.
24.05.2022 19:18
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Локомотив» объявил о подписании контракта с форвардом ЦСКА Андроновым
Двукратный обладатель Кубка Гагарина продолжит свою карьеру в Ярославле.
24.05.2022 17:39
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Швейцария — не «Красная машина», истинное лицо Канады — загадка. Расклады на четвертьфиналы ЧМХ-2022
В четверг 26 мая на чемпионате мира пройдут матчи 1/4 финала и определятся полуфиналисты.
Леша Месси и Женя Роналду. Как Ягудин и Плющенко поделили страну пополам
Цикл, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает двойной портрет знаменитых фигуристов и непримиримых соперников – Евгения Плющенко и Алексея Ягудина.
«Спартак» хочет Кубок на 100 лет. А есть ли эти 100 лет?
Столетие «Спартака», которое отмечали в апреле, вызвало немало споров. И они наверняка усилятся после 29 мая, если в этот день красно-белые победят динамовцев в финале Кубка России. Кто-то воспримет это как подарок на юбилей, а кто-то будет настаивать, что никакого юбилея на самом деле нет. Так можно ли в принципе расставить точки над i в этом споре?
Канада против Швеции уже в четвертьфинале! Итоги группового раунда ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии определились все пары четвертьфиналов.
«Не считаю, что «Газпром» вкладывает в «Зенит» слишком много». Дюков — после исполкома РФС
Президент РФС Александр Дюков подвел итоги заседания исполкома, рассказал о продаже билетов на финал Кубка России и лимите на легионеров.
Как убивали «Спартак-2» и хоронили «Рубин». Обзор футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках.
Расширения РПЛ не будет, «Рубин» и «Арсенал» точно в ФНЛ, проект Кубка лиги в работе. Итоги исполкома РФС
Исполком РФС на своем заседании 24 мая расставлял точки над i. Главная интрига была в формате чемпионата на следующий сезон.
Канада получила от Дании, Казахстан выжил. Итоги 11-го дня ЧМХ-2022
На чемпионате мира по хоккею в Финляндии наступила пора решающих матчей первого этапа - и в одном из них Канада уступила Дании, опустившись на четвертое место в группе.
Смоляр бьется с Шумахером, Медведев может стать №1 уже в Париже. Приключения наших «нейтралов»
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе. Главное из них на ближайшие две недели - это «Ролан Гаррос», теннисный турнир «Большого шлема» в Париже, стартовавший 22 мая.
Леонардо уволен, на очереди Почеттино и Неймар? Как в «ПСЖ» наступила «диктатура Мбаппе»
Похоже, в «ПСЖ» наступили новые порядки. И все из-за продления контракта с чемпионом мира Килианом Мбаппе.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика