Грубец расторг контракт с «Авангардом»

Чешский голкипер Шимон Грубец расторг по собственной инициативе контракт с «Авангардом».

Как сообщает пресс-служба «ястребов», спортивные права в КХЛ на 30-летнего закрепляются за омским клубом.

Напомним, что в минувшем сезоне «Авангард» проиграл в полуфинале Восточной конференции «Металлургу» (3-4).

Грубец принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых одержал 22 победы. В плей-офф голкипер сыграл в 13 встречах, одержал семь побед, отражая 91,5%.

Шимон подписал контракт с омской командой в ноябре 2020 года, а в 2021-м переподписал соглашение еще на два года.