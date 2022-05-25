«Авангард» заключил контракт с Галимовым

«Авангард» заключил соглашение с российским вратарем Станиславом Галимовым.

Как сообщает пресс-служба «ястребов», контракт с 34-летним хоккеистом заключен на один сезон. Ранее омский клуб покинул Шимон Грубец. Чешский голкипер по собственной инициативе расторг соглашение с «Авангардом».

«При отсутствии выбора на рынке нам удалось подписать хорошего вратаря, и в сезон мы пойдем с двумя равноценными голкиперами», - заявил генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

Добавим, что в минувшем сезоне Галимов провел 46 матчей в составе финского «Кярпята». В них россиянин одержал 17 побед.